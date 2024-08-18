Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια του Άγιαξ στον Βαγιαννίδη και ο συγκινητικός Ζέκα

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε τελικά στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ, ωστόσο μπορεί να κρατήσει πολλά θετικά πράγματα. Σε αυτά τα θετικά ήταν και η εμφάνιση των Βαγιαννίδη – Ζέκα.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κώτσιρα στο 68΄ και βοήθησε πολύ την ομάδα του. Ενώ είχε και ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, το οποίο ήταν η τρομερή ποδίτσα που έκανε στον Γκοντς.

