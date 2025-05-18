Λογαριασμός
Εικόνες από το παρελθόν και το μέλλον: Ο Κριστιάνο Τζούνιορ σκόραρε με την Πορτογαλία και πανηγύρισε σαν τον πατέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ πέτυχε το παρθενικό του τέρμα με την Κ15 της Πορτογαλίας και μάλιστα το πανηγύρισε με το χαρακτηριστικό «SIU» του πατέρα του

Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, γιος του σπουδαίου «CR7», κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις με την εθνική Πορτογαλίας Κ15, και μάλιστα πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την ομάδα στο ματς με την Κροατία για το τουρνουά «Vlatko Markovic».

Πράγματι, ο Κριστιάνο Τζούνιορ πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με ένα καταπληκτικό τελείωμα με το αριστερό έστειλε την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και έπειτα στα αντίπαλα δίχτυα.

Μάλιστα, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως μετά το γκολ του, ο νεαρός Πορτογάλος πανηγύρισε με «SIU», τον χαρακτηριστικό δηλαδή πανηγυρισμό του πατέρα του, δείχνοντας πως κουβαλάει την... κληρονομία του «CR7».

