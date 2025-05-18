Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, γιος του σπουδαίου «CR7», κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις με την εθνική Πορτογαλίας Κ15, και μάλιστα πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την ομάδα στο ματς με την Κροατία για το τουρνουά «Vlatko Markovic».

Πράγματι, ο Κριστιάνο Τζούνιορ πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με ένα καταπληκτικό τελείωμα με το αριστερό έστειλε την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και έπειτα στα αντίπαλα δίχτυα.

Μάλιστα, το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως μετά το γκολ του, ο νεαρός Πορτογάλος πανηγύρισε με «SIU», τον χαρακτηριστικό δηλαδή πανηγυρισμό του πατέρα του, δείχνοντας πως κουβαλάει την... κληρονομία του «CR7».

Saiu o primeiro gol de Cristiano Jr (14 anos) pela seleção portuguesa sub-15.



Na comemora o garoto meteu o "Siiiiuuu"



📽️Canal 11pic.twitter.com/Czv40GcAJK — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 18, 2025

