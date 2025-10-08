Λογαριασμός
Κάτας: «Πιο ιστορική ημέρα για την Χάποελ Τελ Αβίβ παρά για εμάς»

Διαβάστε τι δήλωσε ο Όντετ Κάτας για την αναμέτρηση των δύο ισραηλινών ομάδων στην Euroleague

Περισσότερο ιστορική σημασία για την Χάποελ Τελ Αβίβ έχει η σημερινή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ επεσήμανε ο Όντετ Κάτας σε δηλώσεις του ενώ παραδέχθηκε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για τους οπαδούς και των δύο ομάδων.

«Είναι μία πιο ιστορική μέρα για την Χάποελ Τελ Αβίβ παρά για εμάς και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο γεγονός. Ερχόμαστε μετά από μια ήττα που μας πλήγωσε από άποψη εμπειρίας και επιθετικότητας», ανέφερε και συνέχισε:

«Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι της Euroleague και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θα χρειαστεί να αγωνιστούμε με περισσότερη επιθετικότητα και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τους οπαδούς».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ευρωλίγκα Μακάμπι Τελ Αβίβ
