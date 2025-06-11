Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε και τον Τίανι Ράιντερς

Το μεταγραφικό ντεμαράζ της Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζεται…



Έτσι σήμερα η αγγλική ομάδα προχώρησε και στην απόκτηση ενός ακόμη παίκτη, και συγκεκριμένα του Τίανι Ράιντερς από τη Μίλαν.

Το κόστος της μεταγραφής αυτής φέρεται να ανέρχεται στα 75 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια άλλα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις συμμετοχές του κτλ.



Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτησή του με μια σειρά από αναρτήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πρώτες δηλώσεις του παίκτη, που δηλώνει πανευτυχής για την νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Είμαι εκστασιασμένος. Η Σίτι είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, με τον καλύτερο προπονητή του κόσμου, με παίκτες παγκόσμιας κλάσης και εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα να παίξω στην Πρέμιερ Λιγκ», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ο Ράιντερς τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στην Μίλαν έχοντας 104 εμφανίσεις και 19 γκολ, όντας ο δεύτερος γκολτζής της ομάδας μετά τον Πούλισιτς.

Getting to know Tijjani 🗣️🩵 pic.twitter.com/bGZ4pRDkR1 — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

