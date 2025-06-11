Παναθηναϊκός: Φουλάρει για τη δεύτερη μεταγραφή του, οι δύο προτεραιότητες

Ο Παναθηναϊκός έτρεξε και κάλυψε γρήγορα το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αρχικά ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιο του με το Τριφύλλι ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό των «πράσινων». Οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις και αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.