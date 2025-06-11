Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Φουλάρει για τη δεύτερη μεταγραφή του, οι δύο προτεραιότητες

Οι «πράσινοι» μετά την απόκτηση του Γιώργου Κυριακόπουλου προχωράνε και στη δεύτερη μεταγραφική τους κίνηση  

Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός έτρεξε και κάλυψε γρήγορα το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αρχικά ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς ανανέωσε το συμβόλαιο του με το Τριφύλλι ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό των «πράσινων». Οι άνθρωποι της ομάδας τρέχουν και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις και αναμένονται σύντομα εξελίξεις. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark