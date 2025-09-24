Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τις κλήσεις σε ακρόαση για τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας έκανε γνωστό ότι κλήθηκαν σε ακρόαση Κώστας Καραπαπάς και Γιώργος Τζαβέλλας, μετά από το μεταξύ τους επεισόδιο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι των «αιωνίων» στη Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Α) Καλεί σε ακρόαση, στις 29/09/2025, την ΠΑΕ ΑΕΚ αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΑΕL FC ARENA» της Λάρισας, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 21/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΕ ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, για βίαιη πρόκληση εκτεταμένων φθορών από φιλάθλους της και πιο συγκεκριμένα θραύση επτά (7) πλεξιγκλάς και αποκόλληση εννέα (9) σειρών εξ 28 πλαστικών καθισμάτων εκάστη, αλλά και μεμονωμένη αποκόλληση δεκαοκτώ (18) ακόμη καθισμάτων από τη βάση τους, στις θύρες 12 Α και 12Β του ανωτέρω Σταδίου, από όπου και παρακολούθησαν τον παραπάνω αγώνα.

Β) Καλεί σε ακρόαση στις 29/09/2025

1) την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με

i) τη συμμετοχή του Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος αυτής, Γεωργίου Τζαβέλλα, σε βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή και εκ των Αντιπροέδρων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίνο Καραπαππά, κατά τον αγώνα της 21ης Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που διεξήχθη στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης»,

2) τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γεώργιο Τζαβέλλα, ατομικά ως εμπλεκόμενο στο προαναφερόμενο βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή και εκ των Αντιπροέδρων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Κωνσταντίνο Καραπαππά.

3) την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με την συμμετοχή του εκ των Αντιπροέδρων της και Διευθυντή αυτής Κωνσταντίνου Καραπαππά σε βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γεώργιο Τζαβέλλα, κατά τον ίδιο, παραπάνω, αγώνα και

4) τον εκ των Αντιπροέδρων και Διευθυντή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνο Καραπαππά, ατομικά ως εμπλεκόμενο στο ανωτέρω βίαιο επεισόδιο με τον Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, Γεώργιο Τζαβέλλα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.