Ντόρσεϊ: Ο άσος της Εθνικής μπάσκετ αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο άσσος της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο, έκανε μία σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση.

Αποκαλύπτει στη δημοσιογράφο Μαρία Παπαϊωάννου και την κάμερα της infotainment εκπομπής του ΣΚΑΪ, ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ!, άγνωστες πτυχές της ζωής του και απαντά για όλα όσα έγιναν μετά τον αγώνα με την Τουρκία.

«Ήμασταν και λίγο τυχεροί στο τέλος. Κάναμε κάποια λάθη, αλλά τα καταφέραμε. Περίμενα ότι θα κερδίζαμε από την αρχή του καλοκαιριού, όταν πολλοί άνθρωποι και πολλά ελληνικά ΜΜΕ δεν πίστευαν στην ομάδα μας. Όταν πετυχαίνεις κάτι τέτοιο και μάλιστα ως αουτσάιντερ είναι ακόμη καλύτερο», τόνισε ο σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού.

«Με την Τουρκία κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι την λάθος στιγμή. Ο κόουτς μάς βοήθησε πολύ ψυχολογικά. Είναι τόσο της λεπτομέρειας και συγκεντρωμένος, που μας βοήθησε να ξεχάσουμε τι συνέβη στον ημιτελικό. Πάντα δίνει ενέργεια στην ομάδα και μας ανεβάζει το ηθικό», πρόσθεσε.

Όσο για τα όσα έγιναν με τον Αλπερέν Σενγκούν και τις αναρτήσεις των Τούρκων; «Στον κόσμο αρέσει το δράμα, το δράμα πουλάει», αρκέστηκε να σχολιάσει.

Μιλώντας για τις ελληνικές ρίζες του είπε: «Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Αθήνα. Μεγάλωσα τρώγοντας ελληνικό φαγητό που μαγείρευε η γιαγιά μου. Πέρα από αυτό, μεγάλωσα στις ΗΠΑ και οι συνήθειές σου διαμορφώνονται ανάλογα με το μέρος που ζεις. Ο παππούς μου μιλούσε κάποιες φορές στα ελληνικά, οπότε είχα κάποια επαφή».

Τέλος αναφέρθηκε στον γιο του. «Η πατρότητα με άλλαξε πολύ. Ο ελεύθερος χρόνος μου είναι αφιερωμένος στον γιο μου, από το σχολείο, μέχρι… τα πάντα. Είναι υπέροχο. Άλλαξε η ζωή μου με έναν υπέροχο τρόπο και ανυπομονώ να τον βλέπω όποτε είναι εφικτό. Τον παρακολουθώ να μεγαλώνει και είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι το πιο όμορφο κομμάτι της πατρότητας», σημείωσε με χαμόγελο.

