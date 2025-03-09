Ο Εμμανουήλ Καραλής ακόμη και στην κακή του ημέρα… πετάει ψηλά! Παρότι έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό και αγχώθηκε -και μας άγχωσε- ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου!

Ο 26χρονος Έλληνας άλτης κατάφερε να «πετάξει» στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του Άπελντοορν της Ολλανδίας με άλμα στα 5,90μ και το μοιράστηκε με τον Ολλανδό Μένο Φλον. Έτσι, έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία του κλειστού στίβου που παίρνει χρυσό στο άλμα επί κοντώ.

Οι δύο άλτες συμφώνησαν να ανέβουν μαζί στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να μην πάνε σε αγώνα μπαράζ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Νορβηγός Σόντρ Γκούτορμσεν με το ίδιο ύψος. Έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής γίνεται ο πρώτος πρωταθλητής Ευρώπης στο επί κοντώ για την Ελλάδα!

Στο Άπελντοορν της Ολλανδίας και απόντος του Μούντο Ντουπλάντις, ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν το μεγάλο φαβορί, κάτι, ωστόσο, που ίσως και να τον επηρέασε, αφού φαινόταν να έχει πολύ άγχος και δεν του έβγαινε το μεγάλο άλμα.

Αρχικά, άφησε τα 5.45μ και ξεκίνησε από τα 5.60μ, ύψος, που ξεπέρασε εύκολα. Στη συνέχεια άφησε και τα 5.70μ και μπήκε στα 5.80μ, ξεπερνώντας και πάλι το ύψος με την πρώτη προσπάθεια.

Η τελική τριάδα στο επί κοντώ:

1. Μένο Φλον (Ολλανδία) 5.90μ

1. Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.90μ.

3. Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5.90μ.

