Η ρεβάνς της Εθνικής Oμάδας με τη Σκωτία για τα playoff του Nations League στο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta

Στα «γαλανόλευκα» θα ντυθούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας την Κυριακή 23 Μαρτίου, καθώς το επόμενο Πάμε Στοίχημα football party by Gazzetta αφορά τον επαναληπτικό αγώνα της Εθνικής Oμάδας απέναντι στη Σκωτία, για τα playoff του Nations League.



Μετά τα πρώτα τρία ποδοσφαιρικά πάρτι που στήθηκαν σε Βύρωνα, Νίκαια και Γλυφάδα, τη σκυτάλη παίρνει ο Νέος Κόσμος και το κατάστημα ΟΠΑΠ του Σπύρου Δρακόπουλου, που βρίσκεται στην οδό Ηρακλέους 6, με την εικόνα και τον ήχο να ταξιδεύουν στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας.



«Το επόμενο Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta θα έχει άρωμα Ελλάδας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα το φιλοξενήσουμε στο κατάστημα μας. Όλοι στην περιοχή περιμένουν πώς και πώς την Κυριακή», τονίζει ο κ. Δρακόπουλος.

Σπύρος Δρακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στο Νέο Κόσμο



«Η μεγάλη ρεβάνς με τη Σκωτία ξεκινά στις 19:00. Το pre-game show του Gazzetta θα βγει live από το μαγαζί μας μια ώρα νωρίτερα, στις 18:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις για όσους μας τιμήσουν με την παρουσία τους, διεκδικώντας παράλληλα και πλούσια δώρα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο στο κατάστημα μας για να ζήσει από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία», υπογραμμίζει.



Πάμε Στοίχημα Football Party κάθε Κυριακή



Το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta έχει αλλάξει το πώς παρακολουθούν οι φίλαθλοι τα μεγάλα ματς στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Κάθε Κυριακή, μια μοναδική εμπειρία περιμένει τους φιλάθλους, καθώς μια ώρα πριν από το μεγάλο ματς της ημέρας ξεκινά ένα μοναδικό pre-game show από το κορυφαίο αθλητικό portal gazzetta.gr. Με πολλά και πλούσια δώρα, εκπλήξεις και ζωντανή μετάδοση σε όλο το δίκτυο καταστημάτων ΟΠΑΠ, το Πάμε Στοίχημα Football Party by Gazzetta κλείνει την καλύτερη θέση για τους ποδοσφαιρόφιλους όλης της Ελλάδας σε μια δική του, ενιαία ποδοσφαιρική κερκίδα.



