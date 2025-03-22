Γκέιμπριελ στο “P”: “Ματς σαν αυτό μας κάνουν καλύτερους, χτίζουμε χαρακτήρα”

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ μίλησε στο “Paopantou.Gr” και τον Κωνσταντίνο Ζαρμπώνη μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Άλμπα Βερολίνου. Ο Νοτιοσουδανός σέντερ σχολίασε το πώς ήρθε η ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα στο ΟΑΚΑ. Ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τους τραυματισμούς των Όσμαν και Παπαπέτρου.

