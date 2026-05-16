Με την έβδομη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθεια του στο επί κοντώ στο Diamond League της Σανγκάης ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε έξι άλματα, από το οποίο μόνο το ένα ήταν έγκυρο και μετρήθηκε στα 5,70.

Ο Καραλής ξεκίνησε ψηλότερα από όλους, ήτοι από τα 5,70, και καρδιοχτύπησε τους φιλάθλους μέχρι να περάσει το ύψος με την τρίτη του προσπάθεια. Ήταν ο μοναδικός που άφησε τα 5.80 και πήγε στα 5.90 και βρήκε μπροστά του τον Μόντο Ντουπλάντις, που άφησε το συγκεκριμένο ύψος, και τον Κέρτις Μάρσαλ.

Η δεύτερη προσπάθειά του «Μανόλο» ήταν πολύ καλή, αλλά βρήκε τον πήχη πέφτοντας, ενώ στην τρίτη βγήκε πάρα πολύ ψηλά, αλλά βρέθηκε κοντά στον πήχη.

Νικητής ήταν ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν με 6,12.

Εντυπωσιακός στο μήκος, αν κι εκτός συναγωνισμού, ο Ματία Φουρλάνι, πήδηξε 8.43 στο μήκος.

Ρεκόρ αγώνων για την Ολλανδέζα Τζέσικα Σίλντερ στη σφαιροβολία με βολή στα 21,09.

