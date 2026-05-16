Ο Asteras AKTOR είχε την ευκαιρία να «κλειδώσει» την παραμονή του στη Stoiximan Super League, όμως έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Κηφισιά στην προτελευταία αγωνιστική των playouts και πλέον μπαίνει σε αναμονή.

Οι Αρκάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, πίεσαν και άγγιξαν το γκολ, αλλά βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Απόστολο Τσιλιγγίρη, ο οποίος στο ντεμπούτο του κράτησε όρθια την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Αργεντινό τεχνικό να παρατάσσει την ομάδα του με πολλές αλλαγές, νέα πρόσωπα και παίκτες που δεν είχαν ενεργό ρόλο στο ροτέισον.

Πλέον, ο Αστέρας που έμεινε στους 33 βαθμούς, περιμένει το Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός (17/05, 15:00), γνωρίζοντας πως αν οι Σερραίοι πάρουν το τρίποντο, όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο, όπου θα χρειάζονται μόνο νίκη για να μην εξαρτώνται από τα άλλα αποτελέσματα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρέταξε τον Αστέρα με 3-4-3 και τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τριάδα της άμυνας συνέθεταν οι Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος και Αλάγκμπε. Ο Άλχο σε ρόλο δεξιού μπαχ-χαφ, ο Δεληγιαννίδης αριστερού και Αλμύρας-Έντερ το δίδυμο στον άξονα. Μπαρτόλο και Κετού κινούνταν πίσω από τον προωθημένο Σιμόνι.

Πολλές ευκαιρίες από την άλλη έδωσε ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού στον Τσιλιγγίρη για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ στο 4-2-3-1. Σιμόν, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί η τετράδα της άμυνας, ενώ το δίδυμο στα χαφ απάρτιζαν οι Ρουκουνάκης και Πόθας. Πατήρας στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Λίγδας στο αριστερό και ο Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Χριστόπουλο.

Το ματς:

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Τρίπολη, με τον Αστέρα και την Κηφισιά να μένουν στο 0-0 σε ένα πρώτο μέρος όπου οι γηπεδούχοι είχαν τις καλύτερες στιγμές. Ο Αστέρας μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Κετού βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ στην κίνηση δεν βρήκε στόχο. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μπαρτόλο δοκίμασε ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, με τον Τσιλιγγίρη να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 11' οι Αρκάδες κέρδισαν φάουλ εκατοστά έξω από την περιοχή της Κηφισιάς, όμως η εκτέλεση του Μπαρτόλο βρήκε στο τείχος. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 20'. Ο Μπαρτόλο πέρασε εξαιρετική κάθετη στον Κετού, ο Τσιλιγγίρης βγήκε γρήγορα και έπεσε στα πόδια του, η μπάλα έφτασε στον Δεληγιαννίδη, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία, όμως ο Πέτκοφ απομάκρυνε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή.

Η Κηφισιά δυσκολεύτηκε αρκετά στην κυκλοφορία, με τον Αστέρα να κλέβει εύκολα την μπάλα κάθε φορά που πίεζε ψηλά με ένταση και σχέδιο, αλλά οι παίκτες του Αντωνόπουλου δεν μπορούσαν είχαν καλή τελική απόφαση για να αξιοποιήσουν τις προϋποθέσεις που δημιούργησαν.

Ο Αστέρας συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο μέρος ανέβασε ακόμα περισσότερο την ένταση. Στο 71' ο Τριανταφυλλόπουλος δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά μετά από κόρνερ του Μπαρτόλο, ενώ στο 76' ο Καλτσάς βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Η πίεση των Αρκάδων έγινε ασφυκτική στο τελευταίο τέταρτο. Στο 81' ο Τσιλιγγίρης αντέδρασε σωστά σε σουτ του Τερεζίου, με την μπάλα να κοντράρει στον Μποτία και να παίρνει περίεργη τροχιά. Τρία λεπτά αργότερα, ο Δεληγιαννίδης έχασε τεράστια ευκαιρία, καθώς η κεφαλιά του από το ύψος του πέναλτι πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Αστέρας έψαχνε απεγνωσμένα το γκολ της παραμονής και στο 87' ο Καλτσάς απείλησε ξανά με κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο. Στο 89' ο Μεντιέτα έκανε εξαιρετική ενέργεια και πέρασε κάθετη στον Καλτσά, με τον Φαϊτάκη να τον σταματά με φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και να βλέπει την κίτρινη κάρτα. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε την εκτέλεση, όμως η μπάλα πέρασε εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά είχε τη δική της καλή στιγμή στην αντεπίθεση, με τον Θεοδωρίδη να σουτάρει από πλάγια θέση και τον Παπαδόπουλο να απομακρύνει δύσκολα. Η τελευταία και μεγαλύτερη φάση, όμως, ανήκε ξανά στον Αστέρα. Στο 90+6', ο Μπαρτόλο έπιασε τρομερό σουτ με την μπάλα να έχει κατεύθυνση προς το δεξί παραθυράκι, αλλά ο Τσιλιγγίρης πραγματοποίησε αδιανόητη επέμβαση, κρατώντας το 0-0 μέχρι το τέλος.

MVP:

Ο Απόστολος Τσιλιγγίρης ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης και μάλιστα στο ντεμπούτο του! Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς κράτησε όρθια την ομάδα του με σπουδαίες επεμβάσεις, με αποκορύφωμα την αδιανόητη απόκρουση στο 90+6' στο σουτ του Μπαρτόλο προς το παραθυράκι.

Η «σφυρίχτρα»:

Καλή η διαιτησία του Αλέξανδρου Τσακαλίδη. Ήταν κοντά στις φάσεις, είχε σωστή διαχείριση και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στο παιχνίδι.

Οι ενδεκάδες:

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Άλχο (78' Τερεζίου), Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (54' Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Αλμύρας, Έντερ (78' Μεντιέτα), Κετού, Μπαρτόλο, Σιμόνι (54' Οκό).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Ποκόρνι (35' Μποτία), Πέτκοφ (67' Φαϊτάκης), Λαρουσί, Πόθας, Ρουκουνάκης (50' Πέρεθ), Πόμπο, Πατήρας, Πόμπο (68' Θεοδωρίδης), Λίγδας, Χριστόπουλος.

