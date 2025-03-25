Καραλής: «Ξεπέρασα τον εαυτό μου στο 6,05»

Την απόλυτή του ικανοποίηση από την εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου εξέφρασε ο Εμμανουήλ Καραλής σε δηλώσεις του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την επιστροφή του από την Κίνα. Ο πρωταθλητής μας έχοντας κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 6.05μ μίλησε για τον αγώνα αλλά και τα συναισθήματά του.

«Ήταν ένας φανταστικός αγώνας, ξεπέρασα από εαυτό μου, έκανα 6.05μ. Ήταν ένας ξεχωριστός αγώνας, θέλω να πιστεύω αυτό να είναι μια αρχή για πάρα πολλές μάχες και γιατί όχι κάποια στιγμή να βγω και εγώ πρώτος.

Παιδιά σε αυτόν τον αγώνα δεν είχα τίποτα, μηδέν μάτι. Είχα στείλει τα μηνύματά μου από το Ευρωπαϊκό και τώρα στο Παγκόσμιο έπιασαν και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Σε αυτό τον αγώνα είχε μάτι ο Μίλτος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εγώ μάτι, είχε όμως ο Μίλτος», ανέφερε και συνέχισε:

«Έτσι είναι, οι αθλητές έχουν καλές ημέρες, έχουν κακές ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να στηρίζει τους αθλητές όχι μόνο όταν παίρνουν μετάλλια, αλλά και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.

Το μετάλλιο, αυτό, το αφιερώνω σε όσους με ξεμάτιασαν. Θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια του Κώστα Χατζή με ένα αγαπημένο μου τραγούδι, πλέον, το “όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά”.

Εγώ πλέον κοιτάω ψηλά, με χαμόγελο, με αυτοπεποίθηση και θέλω να τραβήξω όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται μέσα από τα βιώματά μου και μέσα από ό,τι έχω περάσει, να προσπαθήσω να μεταφέρω όσα περισσότερα θετικά μηνύματα μπορώ.

Θέλω να πιστεύω ότι για την ώρα κάτι καλό θα πετύχουμε», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.