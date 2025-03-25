Υπόσχεση για πολλά ρεκόρ και φυσικά ένα χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού στίβου στο Τόκιο έδωσε ο Μίλτος Τεντόγλου μιλώντας μετά την επιστροφή της ελληνικής αποστολής από την Κίνα.

Ο Ελληνας ολυμπιονίκης ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, αναφέρθηκε στην εμφάνισή του ενώ υπογράμμισε ότι το καλοκαίρι θα επιστρέψει δυναμικά…

Η θέση δεν είναι καλή, ειδικά για ‘μένα. Τουλάχιστον έδειξα μια μαχητικότητα, το πάλεψα, γιατί η σεζόν μου ήταν χάλια. Ήμουν άρρωστος, έχασα το ευρωπαϊκό. Καλή είναι η διάθεση και η ψυχολογία μου, έτσι και αλλιώς στον ανοιχτό (στίβο) δίνω πιο πολύ βάση. Στεναχωρήθηκα ένα τσακ, γιατί θα μπορούσε να γίνει ωραίος αγώνας άμα πηδούσα και εγώ», ανέφερε και απάντησε σε κάποιους που ενδεχομένως να σταμάτησε να πιστεύει πλέον σε αυτόν…

“Μπορεί κάποιος που να μην ξέρει πώς δουλεύει ο αθλητισμός να σταμάτησε να πιστεύει, αλλά είναι νορμάλ μετά από Ολυμπιακή χρονιά να μην κάνεις τόσο καλή σεζόν. Βέβαια, εγώ καλά ήμουν, καλύτερα από ποτέ ήμουν, το κακό είναι ότι δεν το έδειξα”.

Τέλος σχολίασε για το πείραγμα του Καραλή για το αν είχε «μάτι».

“Δεν είχα μάτι εγώ (γέλια), άρρωστος ήμουν. Το καλοκαίρι, όπου με βλέπετε, θα κάνω ρεκόρ αγώνων, ρεκόρ μίτινγκ, ρεκόρ δικό μου, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και χρυσό στο παγκόσμιο”.

