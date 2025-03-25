Το όνομά του είναι Έντσο Άλβες, θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα στην Ισπανία και έχει… κληρονομικό χάρισμα.

Πρόκειται για τον 15χρονο γιο του Μαρσέλο, θρύλου της Ρεάλ και άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται με τις «μικρές» ομάδες των Μαδριλένων.

Μάλιστα, σε αντίθεση με τον διάσημο πατέρα του, που θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ όλων των εποχών, ο ίδιος παίζει ως επιθετικός. Στο μόνο που μοιάζουν είναι το... μαλλί-αφάνα.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου του 2009 έχει επιλέξει να αγωνίζεται με τα χρώματα της Ισπανίας όπου μεγάλωσε, όχι της Βραζιλίας όπως ο πατέρας του, και είναι τόσο καλός, που ήδη αγωνίζεται με την ομάδα U17 της χώρας.

«Με υποδέχτηκαν πολύ όμορφα στην ομάδα U17. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφορά ηλικίας, αλλά μου συμπεριφέρονται σαν να είμαι συνομήλικός τους. Ελπίζω να σκοράρω πολλά γκολ με την Ισπανία», τόνισε ο Έντσο Άλβες.

Όσο για το όνομα με βαριά ιστορία που κουβαλάει; «Είναι ωραίο, γιατί για μένα ο Μαρσέλο είναι ο πατέρας μου. Ο υπόλοιπος κόσμος τον βλέπει διαφορετικά, αλλά για μένα είναι ο μπαμπάς μου, ο άνθρωπος με τον οποίο έχω μεγαλώσει. Όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του είναι εντυπωσιακά. Σιγά-σιγά αντιλαμβάνομαι κι εγώ πόσο σπουδαίος ποδοσφαιριστής και πόσο μεγάλος θρύλος υπήρξε», ανέφερε.

