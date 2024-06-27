Λογαριασμός
Euro 2024: Το πρόγραμμα στη φάση των «16» - Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Στην τελική του ευθεία μπήκε πλέον το Euro 2024! Δείτε αναλυτικά τα παιχνίδια και το πρόγραμμα της φάσης των νοκ-άουτ που ξεκινάει το Σάββατο

Euro 2024
Διαμορφώθηκε πλέον ο χάρτης των νοκ-άουτ αγώνων του Euro.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, κλείστηκαν επισήμως τα ραντεβού των ομάδων για τη φάση των «16».

Εκεί όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Γαλλία-Βέλγιο, με τις Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία να στριμώχνονται επίσης στο ίδιο… καυτό ταμπλό.

Κι όλα αυτά ενώ στο άλλο μονοπάτι βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ιταλία, μαζί με την Αγγλία και την Ολλανδία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των «16»: 

Euro 24

Πηγή: sport-fm.gr

