Euro 2024: Το πρόγραμμα στη φάση των «16» - Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

Διαμορφώθηκε πλέον ο χάρτης των νοκ-άουτ αγώνων του Euro.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, κλείστηκαν επισήμως τα ραντεβού των ομάδων για τη φάση των «16».

Εκεί όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Γαλλία-Βέλγιο, με τις Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία να στριμώχνονται επίσης στο ίδιο… καυτό ταμπλό.

Κι όλα αυτά ενώ στο άλλο μονοπάτι βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ιταλία, μαζί με την Αγγλία και την Ολλανδία.

Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των «16»:

