Euro 2024: Το πρόγραμμα στη φάση των «16» - Ημερομηνίες και ώρες των αγώνων

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |
Διαμορφώθηκε πλέον ο χάρτης των νοκ-άουτ αγώνων του Euro.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, κλείστηκαν επισήμως τα ραντεβού των ομάδων για τη φάση των «16».
Εκεί όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Γαλλία-Βέλγιο, με τις Γερμανία, Ισπανία και Πορτογαλία να στριμώχνονται επίσης στο ίδιο… καυτό ταμπλό.
Κι όλα αυτά ενώ στο άλλο μονοπάτι βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ιταλία, μαζί με την Αγγλία και την Ολλανδία.
Αναλυτικά τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των «16»:
Πηγή: sport-fm.gr
- Αυλαία στους ομίλους του Ευρωπαϊκού με γκολ, ένταση και εκπλήξεις σε κατάστημα ΟΠΑΠ στο Αιγάλεω – Η απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά παρέα με τους Θωμά Ζάμπρα και Λάμπρο Κωνσταντάρα
- Πάμε Στοίχημα: Τα νοκ άουτ του Ευρωπαϊκού με πλήθος επιλογών στις μακροχρόνιες αγορές
- Εuro 2024: Η φοβερή Γεωργία έριξε χαστούκι στην Πορτογαλία και έγραψε ιστορία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.