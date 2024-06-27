Το «στοίχημα» του Αλόνσο για Βιλένα, Τζούριτσις, Αϊτόρ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του, εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στο Σλάντμινγκ της Αυστρίας.
Οι «πράσινοι» προπονούνται σκληρά κάθε μέρα, προκειμένου να αφομοιώσουν την αγωνιστική φιλοσοφία του Ντιέγκο Αλόνσο.
Ο προπονητής του «Τριφυλλιού», από την πρώτη στιγμή έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές συγκεκριμένες οδηγίες, αναφορικά με τον τρόπο που επιθυμεί να αγωνίζεται ο δικός του Παναθηναϊκός.
Περισσότερα στο paopantou.gr
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.