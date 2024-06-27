Λογαριασμός
Πρόεδρος Μοντερέι: «Υπάρχουν συζητήσεις με την ΑΕΚ για τον Πινέδα - Εξετάζουμε και άλλες περιπτώσεις»

Ο πρόεδρος της Μοντερέι, Χοσέ Αντόνιο Νοριέγα, επιβεβαίωσε της διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την αγορά του Ορμπελίν Πινέδα, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις παικτών

Για την υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και το έντονο ενδιαφέρον της Μοντερέι για τον Μεξικανό άσο της ΑΕΚ, μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του ο πρόεδρος του συλλόγου, Χοσέ Αντόνιο Νοριέγα.

Ο ισχυρός άνδρας των «Rayados», επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων πως η μεξικανική ομάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την «Ένωση» για την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού, πλέκοντας το εγκώμιο του διεθνή άσου με την εθνική ομάδα του Μεξικού.

Πάντως, ξεκαθάρισε πως δεν είναι ο μόνος παίκτης που εξετάζει η Μοντερέι, την στιγμή όπου το βράδυ της Τετάρτης, η ΑΕΚ απάντησε αρνητικά σε επίσημη προσφορά της Μοντερέι για την πώληση του Ορμπελίν Πινέδα.

«Υπάρχουν συζητήσεις, διάλογοι, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο ή επίσημο όπως λέτε. Θα μου άρεσε να ερχόταν ο Ορμπελίν γιατί είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, διεθνής με την εθνική ομάδα, αλλά επίσης υπάρχουν κι άλλοι που θα μπορούσαν να έρθουν. Ο Ορμπελίν είναι μέσα στις επιλογές για να έρθει ως ενίσχυση, αλλά υπάρχουν κι άλλα ονόματα επίσης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Μοντερέι.

