Καλά νέα για τον Μανώλη Μαυρομμάτη - Προς εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης

Ήταν ξημερώματα Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου 2024, όταν η ζωή του Μανώλη Μαυρομμάτη, ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους της χώρας, άλλαξε δραματικά. Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά του στο Κολωνάκι, από βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρική κουζίνα, τον βρήκε να κοιμάται μαζί με τη σύζυγό του, Ρένα Βενιέρη. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, παγιδεύοντας το ζευγάρι μέσα σε πυκνούς καπνούς και φλόγες.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου ξεκίνησε ένας σκληρός αγώνας για την επιβίωση. Ο Μαυρομμάτης υπέστη εγκαύματα στο 25% του σώματός του, ενώ η Ρένα Βενιέρη έφερε σοβαρότερα τραύματα, με εγκαύματα στο 40% και εκτεταμένη βλάβη στο αναπνευστικό της σύστημα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η Ρένα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές. Έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, αφήνοντας πίσω της βαθιά θλίψη στον σύζυγό της και στον γιο τους, Μιχάλη. «Ο πατέρας μου ήξερε από την αρχή. Δεν μπορούσαμε να του το κρύψουμε. Ρωτούσε συνέχεια για εκείνη», είχε δηλώσει ο γιος τους, αποτυπώνοντας το μέγεθος της απώλειας.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης, παρά την ηλικία του και τη σωματική καταπόνηση, στάθηκε όρθιος. Έμεινε διασωληνωμένος για 45 ημέρες στη ΜΕΘ, δίνοντας καθημερινή μάχη για τη ζωή. Στις 9 Απριλίου αποσωληνώθηκε, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη νίκη. Ακολούθησαν μήνες αποκατάστασης, με εντατική φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.

Σήμερα, στα 84 του χρόνια, ο Μανώλης Μαυρομμάτης συνεχίζει την αποθεραπεία του σε εξειδικευμένο κέντρο. Οι γιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι, καθώς οι πρόσφατες εξετάσεις δείχνουν σημαντική βελτίωση. Η ομιλία του έχει επανέλθει σχεδόν πλήρως, η κινητικότητά του ενισχύεται καθημερινά, ενώ συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ενδυνάμωσης και αποκατάστασης.

Όσοι τον επισκέπτονται μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν λύγισε. Το βλέμμα του αποπνέει γαλήνη, αποφασιστικότητα και μια σιωπηλή δύναμη που εμπνέει. Ο Μανώλης Μαυρομμάτης δεν είναι απλώς ένας επιζών. Είναι ένα σύμβολο αντοχής, πίστης και αξιοπρέπειας. Και η ιστορία του, μια υπενθύμιση ότι η ζωή μπορεί να αναγεννηθεί ακόμη και μέσα από τις στάχτες.

