«Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Τζέιμς - Προς Μπαρτσελόνα ο Ντόρσεϊ»

Το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στο Φάληρο και τον Ολυμπιακό βλέπουν οι Ισπανοί!



Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού Μέσου, «relevo», ο φετινός MVP της Ευρωλίγκας φαίνεται πως έκλεισε οριστικά την παρουσία του στη Μονακό, καθώς δεν μπορεί να καταλήξει σε οικονομική συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον σύλλογο του Πριγκιπάτου.



Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» που σκοπεύουν να ενισχυθούν σημαναντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν έχουν εκφράσει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους προς τον παίκτη, με τον Αμερικανό γκαρντ να βλέπει θετικά την προοπτική της μετακόμισής του στο ΣΕΦ!



Μάλιστα, σημειώνεται πως για την περίπτωση του Τζέιμς ενδιαφέρον είχαν δείξει τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και η Μπαρτσελόνα, οι οποίες πάντως έκαναν... πίσω μιας και σε περίπτωση επιστροφής του παίκτη στην Ισπανία, η Μπασκόνια - που είχε παίξει εκεί κατά το παρελθόν - διατηρεί το δικαίωμα να ματσάρει την οποιαδήποτε προσφορά άλλων ισπανικών ομάδων και να τον κάνει δικό της!



Κάπως έτσι, αναμένεται να υπάρξει ένα τρελό «ντόμινο» εξελίξεων στη free agency, καθώς, οι Πειραιώτες, σύμφωνα πάντα και με τους Ισπανούς, διαπραγματεύονται και για την επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ! Ωστόσο, εφόσον προχωρήσει η «βόμβα» Μάικ Τζέιμς, τότε πολύ δύσκολα, κυρίως από οικονομικής απόψεως θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει και τον Έλληνα ομογενή.



Από αυτή τη συνθήκη, επικρατέστερη ομάδα να επωφεληθεί φαντάζει η Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ντόρσεϊ αναμένεται να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τη Φενέρμπαχτσε.



Για την ιστορία, τη σεζόν που μας πέρασε, ο Μάικ Τζέιμς κατέγραψε 17,9 πόντους με 37,2% στο τρίποντο, 5,1 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 39 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα!

