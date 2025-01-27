Εισαγγελική έρευνα για δηλώσεις του προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αιγάλεω

Εντολή για την διενέργεια έρευνας έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, στον Αθλητικό Εισαγγελέα με αντικείμενο τις δηλώσεις του προπονητή του Αιγάλεω μετά το τέλος του αγώνα της ομάδας του με την ΑΕΚ Β για τη Super League 2.

Οι επίμαχη φράση του προπονητή που τίθεται στο στόχαστρο του Αθλητικού Εισαγγελέα , είναι η εξής: «Όταν έφυγα, η ομάδα σώθηκε την τελευταία αγωνιστική, πληρώνοντας».

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ζητάει από τον αθλητικό Εισαγγελέα να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση με ερευνώμενο αδίκημα την δωροδοκία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα. Το αδίκημα τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

