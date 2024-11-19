Τεντόγλου vs Ντουπλάντις: Ποιος θα ανακηρυχθεί αθλητής της σεζόν;

Τον σπουδαίο Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου και τον Σουηδό «αθλητή θαύμα» Μόντο Ντουπλάντις αποθεώνει σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου με αφορμή την απονομή των βραβείων για τον αθλητή της χρονιάς.



Τεντόγλου και Ντουπλάντις είναι οι δύο φιναλίστ για τον κορυφαίο αθλητή στίβου το 2024, καθώς κατάκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού σε άλμα εις μήκος και άλμα επί κοντώ αντίστοιχα, αποσπώντας τον διεθνή θαυμασμό.



Η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη του νικητή διήρκεσε έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων World Athletics Awards 2024 θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου στο Μονακό. Το βίντεο απαθανατίζει τους ιπτάμενες υπεραθλητές ενώ επιτυγχάνουν τα κατορθώματά τους με μουσική υπόκρουση... της ταινίας Ghostbusters.



Το βίντεο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου

