ΠΑΟΚ: Παρουσίασε άλλες δύο φανέλες

Δύο ακόμα φανέλες του ενόψει της σεζόν 2025-26 αποκάλυψε ο ΠΑΟΚ.
Μετά τη ριγέ, η οποία θα είναι η πρώτη του στη νέα αγωνιστική περίοδο, ο «δικέφαλος του Βορρά», παρουσίασε στο κοινό, τόσο τη λευκή, όσο και τη μαύρη. Δηλαδή την εκτός έδρας και την τρίτη.
«It's all Black N White to us!», αναφέρει ο ΠΑΟΚ στη χαρακτηριστική ανάρτησή του.
It's all Black N White to us! ⚪⚫— PAOK FC (@PAOK_FC) July 25, 2025
PAOK FC Kits 2025-26.#PAOK #OurWay #Macron #BecomeYourOwnHero pic.twitter.com/69wN4nlAIt
