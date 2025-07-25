Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«It's all Black N White to us»: Παρουσίασε άλλες δύο φανέλες του ο ΠΑΟΚ - Δείτε βίντεο

Τη δεύτερη και την τρίτη του φανέλα αποκάλυψε ο ΠΑΟΚ - «It's all Black N White to us!», αναφέρει ο ΠΑΟΚ στη χαρακτηριστική ανάρτησή του

ΠΑΟΚ: Παρουσίασε άλλες δύο φανέλες

Δύο ακόμα φανέλες του ενόψει της σεζόν 2025-26 αποκάλυψε ο ΠΑΟΚ.

Μετά τη ριγέ, η οποία θα είναι η πρώτη του στη νέα αγωνιστική περίοδο, ο «δικέφαλος του Βορρά», παρουσίασε στο κοινό, τόσο τη λευκή, όσο και τη μαύρη. Δηλαδή την εκτός έδρας και την τρίτη.

«It's all Black N White to us!», αναφέρει ο ΠΑΟΚ στη χαρακτηριστική ανάρτησή του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark