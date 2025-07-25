ΠΑΟΚ: Παρουσίασε άλλες δύο φανέλες

Δύο ακόμα φανέλες του ενόψει της σεζόν 2025-26 αποκάλυψε ο ΠΑΟΚ.



Μετά τη ριγέ, η οποία θα είναι η πρώτη του στη νέα αγωνιστική περίοδο, ο «δικέφαλος του Βορρά», παρουσίασε στο κοινό, τόσο τη λευκή, όσο και τη μαύρη. Δηλαδή την εκτός έδρας και την τρίτη.

«It's all Black N White to us!», αναφέρει ο ΠΑΟΚ στη χαρακτηριστική ανάρτησή του.

