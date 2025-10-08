Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας στη Σκωτία για την πρόκριση

Μετά τη λήξη του ματς σχόλια και αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές! Με τη γαλανόλευκη υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

bwinΣΠΟΡ FM 94,6: Στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας στη Σκωτία για την πρόκριση

Αποστολή: Παγκόσμιο Κύπελλο! Κωδικός: Γλασκώβη! Η Εθνική Ελλάδας δίνει ένα ματς που μπορεί να ξεκλειδώσει την πρόκριση και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται δίπλα της!

Την Πέμπτη (9/10) η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σκωτία στις 21:45 και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει τη μονομαχία των διεθνών απέναντι στους «χαϊλάντερς». Στην περιγραφή και στο ρεπορτάζ από το «Χάμπντεν Παρκ» ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Μετά τη λήξη του ματς, ακούστε σχόλια και αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές!

Σκωτία – Ελλάδα, την Πέμπτη (9/10), στις 21:45 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου… 
Με τη γαλανόλευκη υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
 

 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σκωτία Εθνική Ελλάδας bwinΣΠΟΡ FM 94
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark