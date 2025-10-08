Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική μας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική μας βρίσκεται στη Γλασκώβη για την εκτός έδρας αναμέτρησή της με τη Σκωτία, στην αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026!

Ο προπονητής των γηπεδούχων, Στιβ Κλαρκ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι προσηλωμένοι και αποφασισμένοι για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, ενώ πρόσθεσε ότι το αυριανό θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι από εκείνο του περασμένου Μαρτίου, όταν η Εθνική μας είχε πανηγυρίσει τη νίκη με 3-0 για το Nations League.

Οι δηλώσεις του προπονητή της εθνικής Σκωτίας:

Για τα παιχνίδια της ομάδας του με Ελλάδα και Λευκορωσία: «Είμαστε προσηλωμένοι και αποφασισμένοι, παίκτες μου καταλαβαίνουν ότι σε κάθε παιχνίδι της προκριματικής φάσης είναι πραγματικά σημαντικό να παίρνουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Οι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν».

Για την τελευταία συνάντηση των ομάδων και τη νίκη της Εθνικής μας με 3-0 στο «Χάμπντεν Παρκ»: «Πρέπει να παίξουμε καλύτερα συγκριτικά με το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι μας με την Ελλάδα. Τον Μάρτιο τούς δώσαμε γκολ, συνήθως δεν αμυνόμαστε με τον τρόπο που το κάναμε σε εκείνο το ματς, ούτε δεχόμαστε έτσι τέρματα. Στα πρώτα 30 λεπτά αποτελέσαμε απειλή για την Ελλάδα. Οι παίκτες της ήταν πιο φρέσκοι εκείνο το βράδυ, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι έτσι. Πρόκειται για ένα διαφορετικό ματς και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα».

