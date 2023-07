Ήττα-σοκ στο Wimbledon: Εκτός η Ίγκα Σβιόντεκ

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Wimbledon είναι γεγονός! Το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο WTA, Ίγκα Σβιόντεκ βρέθηκε σε πολύ κακή ημέρα και το πλήρωσε, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό από την Ελίνα Σβιτολίνα (Νο. 76).

Η Πολωνή πρωταθλήτρια, η οποία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει ακόμη το μεγάλο τουρνουά της Αγγλίας, έμεινε πίσω με 1-0 σετ και παρά το γεγονός πως έκανε το 1-1 στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ και όλα έδειχναν πως θα φτάσει στη νίκη, εντέλει δεν τα κατάφερε. Η Ουκρανή τενίστρια δεν είχε πει την τελευταία λέξη και «σπάζοντας» το σερβίς της αντιπάλους δύο φορές, έφτασε σε μία πολύ σπουδαία νίκη, πετώντας εκτός την κορυφαία παίκτρια των τελευταίων ετών.

Θύμα -μικρότερης- έκπληξης έπεσε και η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο. 4) από τη Μαρκετά Βοντρουσόβα. Η Τσέχα είχε πολύ καλή παρουσία και παίρνοντας το πρώτο, αλλά και το τρίτο σετ, πήρε τη νίκη με 2-1 σετ. Όσον αφορά το αντρικό κομμάτι, αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι Σίνερ-Σαφιούλιν, ενώ σε λίγη ώρα ξεκινά το παιχνίδι του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj