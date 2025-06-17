Από τις αναμετρήσεις που προέκυψαν στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, αλλά και από εκείνον της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, του Conference League, θα προκύψουν πιθανοί αντίπαλοι για την ΑΕΚ και τον Άρη.

Οι ελληνικές ομάδες θα βρίσκονται στον 2ο προκριματικό του Conference League και πλέον βρίσκονται στην αναμονή για ό,τι θα βγάλει η κλήρωση της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν τα:

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ιλβς Ταμπέρε

Σέριφ Τιράσπολ – Πριστίνα

Σπάρτακ Τρνάβα – Χάκεν

Σαμπάχ – Τσέλιε

Λέγκια Βαρσοβίας – Ακτόμπε

Λέφσκι Σόφιας – Χαποέλ Μπερ Σεβά

ΑΕΚ Λάρνακας – Παρτιζάν

Πάξι – Κλουζ

Απ’ όλα τα παραπάνω, 6 ζευγάρια θα είναι στους 44 υποψήφιους αντιπάλους της ΑΕΚ και του Άρη στην κλήρωση της Τετάρτης, όπως ανέφερε και ο Ανδρέας Δημάτος μέσω social media.

Δείτε και τη δημοσίευσή του:

Τα έξι από τα οχτώ ζευγάρια της κλήρωσης του πρώτου προκριματικού του Europa, που έγινε μόλις τώρα, θα είναι στους 44 υποψήφιους αντιπάλους ΑΕΚ και Αρη στην αυριανή κλήρωση του δεύτερου προκριματικού του Conference League.

Πρόκειται για τα εξής ζευγάρια:

Πάκσι (Ουγγαρία)- Κλουζ (Ρουμανία)

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)- Χάποελ Μπερ Σέβα (Ισραήλ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)- Τσέλιε (Σλοβενία)

Ιλβες Τάμπερε (Φινλανδία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) - Ακτόμπε (Καζακστάν)

Σερίφ Τιρασπόλ(Μολδαβία) - Πρίστινα (Κόσοβο)

Η βασική διαφορά είναι ότι αν αύριο κληρωθούν με ένα από αυτά τα ζευγάρια ΑΕΚ ή Άρης, θα αντιμετωπίσουν την αποκλεισμένη ομάδα του ζευγαριού, η οποία και θα μετακομίσει στο Conference!

Άλλωστε η ομάδα που θα προκριθεί θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa.

Όσο για τον Α' προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί αναδείχθηκαν οι παρακάτω αναμετρήσεις:

Ρούναβικ – Ελσίνκι

Τορπέντο Κουταΐσι – Ορνταμπάσι

Ζελιεζνιάρ – Κοπερ

Σεϊναϊόκι – Κλάκσβικ

Νόμμε Καλτζού – Παρτιζάνι

Τρε Φιοόρι – Πιούνικ

Σεν Πάτρικς – Χέγκελμαν

Ντέσιτς – Σιλέκς

Σουτιέσκα Νίκσιτς – Ντινάμο Μπρεστ

Λάρνε – Άουντα

Φλοριάνα – Χαβερφόρντουεστ

Τορπέντο – Ραμποτνίτσκι

Μαγκμπάις – Πάιντε Λιναμέσκοντ

Μπιρκιρκάρα – Πετροκούμπ

Αθλέτικ Κλουμπ ντ’ Εσκάλδες – Φλόρα Ταλίν

Μαλισέβα – Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ

Ουνιόν Λουξεμβούργου – Ντίλα

Βλάζνια – Νταουγκαβπίλς

Οράρτου – Νεμάν Γκρόντνο

Λα Φιορίτα – Βαρντάρ

Κάουνο Ζαλγκίρις – Πενιμπότ

Σέιν Τζόσεφ – Κλιφτονβιλ

Μπόρατς – Σάντα Κολόμα

