Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Λίγο αφότου ο Γιώργος Τσακίρης αποκάλυψε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τη συμφωνία με τον Ατρόμητο, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δημοσιοποίησε την απόκτηση του νεαρού άσου για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Καλοσκάμη από τον Ατρόμητο Αθηνών, με μεταγραφή. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης είναι γεννημένος την 1η Μαρτίου του 2005. Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ομάδα Κ21, στην οποία έχει ήδη 6 συμμετοχές. Έχει επίσης 12 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Κ19 και 10 συμμετοχές με την Κ17.

Ξεκίνησε την πορεία του στο ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού και το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο Αθηνών. Τη σεζόν 2024-2025 είχε 20 συμμετοχές και 3 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League και 3 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας.

Δημήτρη, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας»!

