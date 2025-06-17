Σε αλλαγές στο ιατρικό του τιμ προχώρησε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το νέο επιτελείο, στο οποίο αναλαμβάνει επικεφαλής ο κορυφαίος ορθοπεδικός, Διονύσης Χίσσας.

Συνεργάτης του θα είναι ο γιατρός, Αριστείδης Ντούσιας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ορθοπεδικό χειρουργό, Διονύση Χίσσα, ο οποίος αναλαμβάνει επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Ο Δρ. Διονύσης Χίσσας είναι Διευθυντής του τμήματος Ρομποτικής Ορθοπαιδικής στο Metropolitan Hospital και Επιστημονικός Συνεργάτης στο νοσοκομείο Υγεία. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι ειδικευμένος Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Αναγορεύθηκε αριστούχος διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, ενώ μετεκπαιδεύτηκε στο St. Josef Hospital του Έσσεν (Γερμανία), στο Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals (Ηνωμένο Βασίλειο) και στο Physicians Regional Medical Center στη Νάπολη της Φλόριντα (ΗΠΑ). Είναι πιστοποιημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Ρομποτική Χειρουργική – MAKO με διεθνή ρόλο στην εκπαίδευση ιατρών στον τομέα της ρομποτικής ορθοπαιδικής χειρουργικής. Θεωρείται ένας από τους πρωτεργάτες της Ρομποτικής Ορθοπαιδικής στην Ελλάδα. Είναι επικεφαλής του Αθλητιατρικού Κέντρου του ΣΕΓΑΣ, ενώ είναι μέλος της Ιατρικής Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Υπήρξε ιατρός της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016.

Συνεργάτης του στον Παναθηναϊκό θα είναι ο γιατρός, Αριστείδης Ντούσιας.

Επίσης, το ιατρικό επιτελείο ενισχύεται με τους φυσικοθεραπευτές Παναγιώτη Πετρόπουλο, Γιάννη Στέκα και Φώτη Σωτηρίου, αλλά και με τον γυμναστή αποκατάστασης, Παναγιώτη Παπαθεοδώρου.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η συνεργασία της ΠΑΕ με τον γιατρό κ. Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος προσέφερε επί τρία συναπτά έτη τα μέγιστα στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε θερμά.

