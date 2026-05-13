Στην ένταξη ολοένα και περισσότερων γυναικών στο ποδόσφαιρο προχωρούν οι γερμανικές ομάδες. Μετά την πρωτοποριακή κίνηση της Ουνιόν Βερολίνου να προσλάβει την Μαρί-Λουίς Ετά στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας, το Αμβούργο… ακολούθησε και γράφει με τη σειρά του ιστορία.

Συγκεκριμένα, το Αμβούργο γίνεται ο πρώτος σύλλογος στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα που θα έχει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια. Πρόκειται για την Κάθλιν Κρούγκερ, η οποία επί σειρά ετών εργαζόταν στην Μπάγερν Μονάχου και με τους Βαυαρούς έχει γράψει… 17 χρόνια εμπειρίας.

To πιο πρόσφατο πόστο της στην Μπάγερν ήταν ως Επικεφαλής Οργάνωσης και Υποδομών, ενώ έχει υπάρξει τόσο ως τιμ μάνατζερ αλλά και ως Μέλος των γραφείων του συλλόγου.

Πλέον, η Κάθλιν Κρούγκερ περνά στο… επόμενο στάδιο καθώς θα είναι η υπεύθυνη του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αμβούργου για τη νέα σεζόν, έχοντας μπροστά της μια τεράστια πρόκληση στην καριέρα της.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Hamburg have appointed Kathleen Krüger as their new sporting director. 🇩🇪



Krüger becomes the FIRST WOMAN in German football history to hold the role. 👏



The 40-year-old spent 17 YEARS at Bayern in multiple positions and will now oversee Hamburg’s squad… pic.twitter.com/rmxDmcRq82 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 12, 2026

