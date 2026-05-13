Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γράφει ιστορία το Αμβούργο: Πρώτη ομάδα της Μπουντεσλίγκα που προσλαμβάνει γυναίκα αθλητική διευθύντρια

Ιστορική απόφαση από το Αμβούργο, το οποίο προσέλαβε στον ρόλο της αθλητικής διευθύντριας την Κάθλιν Κρούγκερ που δούλευε επί σειρά ετών στην Μπάγερν Μονάχου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αμβούργο

Στην ένταξη ολοένα και περισσότερων γυναικών στο ποδόσφαιρο προχωρούν οι γερμανικές ομάδες. Μετά την πρωτοποριακή κίνηση της Ουνιόν Βερολίνου να προσλάβει την Μαρί-Λουίς Ετά στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας, το Αμβούργο… ακολούθησε και γράφει με τη σειρά του ιστορία.

Συγκεκριμένα, το Αμβούργο γίνεται ο πρώτος σύλλογος στην ιστορία της Μπουντεσλίγκα που θα έχει γυναίκα ως αθλητική διευθύντρια. Πρόκειται για την Κάθλιν Κρούγκερ, η οποία επί σειρά ετών εργαζόταν στην Μπάγερν Μονάχου και με τους Βαυαρούς έχει γράψει… 17 χρόνια εμπειρίας.

To πιο πρόσφατο πόστο της στην Μπάγερν ήταν ως Επικεφαλής Οργάνωσης και Υποδομών, ενώ έχει υπάρξει τόσο ως τιμ μάνατζερ αλλά και ως Μέλος των γραφείων του συλλόγου.

Πλέον, η Κάθλιν Κρούγκερ περνά στο… επόμενο στάδιο καθώς θα είναι η υπεύθυνη του μεταγραφικού σχεδιασμού του Αμβούργου για τη νέα σεζόν, έχοντας μπροστά της μια τεράστια πρόκληση στην καριέρα της.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπουντεσλίγκα Αμβούργο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark