Τη δεύτερη παρουσία της ιστορίας της στο Champions League εξασφάλισε η Μπέτις, μετά τη νίκη της με σκορ 2-1 επί της Έλτσε.

Το κλίμα είναι πανηγυρικό, με τον Ίσκο να δακρύζει και τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να βιώνει άλλη μια μεγάλη στιγμή στην πλούσια καριέρα του.

Οι Ανδαλουσιάνοι είχαν έμπνευση και έκαναν ένα τρομερό ποστάρισμα στα social media.

Σε αυτό, υπάρχει μια κλασική σκηνή από τον αγαπημένο Μίστερ Μπιν και την… παραλληλίζει με την έξοδο της Μπέτις στ’ αστέρια.

