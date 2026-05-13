Απόψε το βράδυ (22:00) ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της μεταξύ τους σειράς στα playoffs της Ευρωλίγκας, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος θέλησε να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παικτών του Εργκίν Αταμάν.

Ωστόσο, το μεσημέρι της Τετάρτης και λίγες μόνο ώρες πριν το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, προανήγγειλε με ένα story στο Instagram πως θα βρεθεί στις εξέδρες της «Roig Arena» για να παρακολουθήσει από κοντά το Game 5!

«Αυτό σημαίνει να έχει δικηγόρο με @@@. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα; Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο για εμένα να μπω στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα για τρεις αγώνες, μετά τα όσα συνέβησαν στο Game 2 της σειράς.

