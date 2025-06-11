Ισπανία: Κοντά στον Άρη ο Κάρλες Πέρεθ

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νοά Φαντινγκά, ο Άρης στρέφει την προσοχή του στα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, με τον Κάρλες Πέρεθ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ρούμπεν Ρέγες. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η περίπτωση του 27χρονου εξτρέμ φαίνεται να προχωρά, με την ιστοσελίδα ''moiceleste.com'' να αναφέρει ότι ο παίκτης βρίσκεται πολύ κοντά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.



Όπως επισημαίνεται, η συνεργασία του Πέρεθ με τη Θέλτα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, παρότι το συμβόλαιό του παραμένει ενεργό μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η ισπανική ομάδα φέρεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, προκειμένου να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του και να ανοίξει χώρο στο ρόστερ της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πέδρο Πάμπλο Αλόνσο, που μίλησε στο Radio Galega, οι εκπρόσωποι του παίκτη είχαν συνάντηση με τη διοίκηση της Θέλτα το περασμένο σαββατοκύριακο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η μετακίνησή του στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.



Το πιθανότερο σενάριο, όπως μεταδίδεται από την Ισπανία, είναι ο Πέρεθ να ενταχθεί στον Άρη με τη μορφή δανεισμού, χωρίς να υπάρξει μεταγραφικό κόστος για την ελληνική ομάδα. Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Το προφίλ του Κάρλες Πέρεθ

Ο Κάρλες Πέρεθ Σαγιόλ είναι Ισπανός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 16 Φεβρουαρίου 1998 στο Γκρανολιέ της Καταλονίας. Αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά μπορεί να καλύψει και άλλες θέσεις στην επίθεση, χάρη στην ταχύτητα, την τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.



Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και στη συνέχεια εντάχθηκε στη Μασία της Μπαρτσελόνα, όπου αναδείχθηκε μέσα από τις μικρές ομάδες του συλλόγου. Το 2019 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, σκοράροντας, μάλιστα, στο Champions League. Παρά τις υποσχέσεις που έδειξε, δεν κατάφερε να καθιερωθεί και το 2020 μεταγράφηκε στη Ρόμα, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή.



Στην Ιταλία είχε θετικές παρουσίες, κυρίως ως παίκτης ροτέισον, ενώ το 2022 επέστρεψε στην Ισπανία για λογαριασμό της Θέλτα. Εκεί αγωνίστηκε για δύο σεζόν, ενώ την περίοδο 2024-25 παραχωρήθηκε δανεικός στη Χετάφε, όπου συνεργάστηκε με τον Ρουμπέν Ρέγες. Η συνεργασία τους φαίνεται πως άφησε θετικές εντυπώσεις, καθώς ο Ρέγες, πλέον τεχνικός διευθυντής του Άρη, επιδιώκει την απόκτησή του.



Ο Πέρεθ έχει επίσης φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, με εντυπωσιακά στατιστικά στις ηλικιακές κατηγορίες Κ-16 και Κ-17. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αγωνιστεί στην ανδρική εθνική ομάδα, θεωρείται παίκτης με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο και με δυνατότητες να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

