Ακόμα και στις διακοπές του, τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι σκέφτεται ο Εβάν Φουρνιέ. Με ένα μήνυμα στο Instagram, ο Γάλλος άσος αναφέρθηκε στην πρώτη του σεζόν στους Πειραιώτες.

Αναλυτικά το μήνυμα

«Θρύλε, από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Ελλάδα με κάνατε να νιώσω σαν ένας από τους δικούς σας. Καθώς γνωριζόμασταν καλύτερα, μου δείξατε πώς είναι η αληθινή αγάπη και το πάθος για την ομάδα σας.

Η άνευ όρων υποστήριξη όπου κι αν πήγαμε, στις νίκες αλλά κυρίως στις ήττες, με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι για πρώτη φορά στην καριέρα μου ένιωσα πραγματικά ότι έπαιζα για κάτι μεγαλύτερο από μένα.

Αποτύχαμε στον τελικό στόχο και γι’ αυτό λυπάμαι ειλικρινά. Λένε ότι η μόνη αληθινή αποτυχία είναι όταν σταματάς να προσπαθείς.

Δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά ξέρω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σεζόν. Ευχαριστώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.