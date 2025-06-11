Σε μια από τις πιο ηχηρές ανατροπές των τελευταίων ετών, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- στον Ολυμπιακό, παρά την εντυπωσιακή πρόταση του Παναθηναϊκού και το έντονο ενδιαφέρον από την Αρμάνι Μιλάνο. Όπως μετέδωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Νίκος Ζέρβας, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έκαναν προσωπική παρέμβαση και με μια ρελάνς, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, εξασφάλισαν την υπογραφή του Σέρβου σέντερ για ακόμα τρία χρόνια (2+1), με συνολικές απολαβές, που αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Μιλουτίνοφ, που είχε δεχθεί πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό, έδειξε ξεκάθαρα την προτίμησή του και την αγάπη του στον Ολυμπιακό, επιλέγοντας τη σταθερότητα και ένα περιβάλλον, που γνωρίζει καλά. Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από έντονες διαπραγματεύσεις και την προσωπική εμπλοκή των Αγγελόπουλων, οι οποίοι φέρονται να έπεισαν τον παίκτη με το όραμα της ομάδας και την πρόθεση να χτιστεί γύρω του ο κορμός της επόμενης τριετίας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, από την πλευρά του, αντέδρασε άμεσα και με χαρακτηριστικό ύφος στην παραμονή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό, μέσω ενός story στο Instagram. Το μήνυμά του ήταν το εξής: «Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας. Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολο και για αυτό βάλαμε και τόσα χρήματα στο τραπέζι. Προχωράμε στον στόχο μας. Την κατάκτηση της Euroleague 2025-26. Υ.Γ. Πληρώστε τους όλα διπλά».

Η τελευταία φράση, «Πληρώστε τους όλα διπλά» είναι, προφανώς, αιχμή προς τον Ολυμπιακό, υπονοώντας ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού ανάγκασε τους Αγγελόπουλους να ανεβάσουν κατακόρυφα την προσφορά τους για να κρατήσουν τον παίκτη. Το story αυτό ήρθε λίγες ώρες μετά τη διαρροή της συμφωνίας και επιβεβαίωσε ότι η «μάχη» για τον Μιλουτίνοφ είχε και επικοινωνιακή διάσταση.

Ο Μιλουτίνοφ, που την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 8,2 πόντους και 5,8 ριμπάουντ στην EuroLeague, αποτελεί βασικό πυλώνα του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει κατακτήσει πρωτάθλημα (2025), Κύπελλο (2024) και δύο Super Cup (2023, 2024). Η παραμονή του ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, που βλέπει τον Σέρβο ενόψει της νέας σεζόν ως τον ακρογωνιαίο λίθο της φροντ λάιν του, ειδικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ.

