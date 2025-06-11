Τοποθετήθηκε για Μιλουτίνοφ ο Γιαννακόπουλος.

Με story στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στις πληροφορίες για ενδιαφέρον του «τριφυλλιού» για τον Σέρβο άσο του Ολυμπιακού.

Λίγη ώρα μετά το ρεπορτάζ περί επικείμενης συμφωνίας των Πειραιωτών για νέο τριετές συμβόλαιο με τον 30χρονο σέντερ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για το συγκεκριμένο θέμα, με αινιγματικό τρόπο.

«Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας… Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας πολύ καλός αθλητής. Γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολο και για αυτό βάλαμε και τόσα χρήματα στο τραπέζι. Προχωράμε στον στόχο μας. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας 2025-26.

ΥΓ: Πληρώστε τους όλους διπλά», έγραψε χαρακτηριστικά.»

