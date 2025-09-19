Μεντιλίμπαρ: «Αναμφίβολα θα έχουμε αλλαγές στο ντέρμπι»

Το στίγμα του για το προσεχές ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό (αφού πρώτα έκανε ένα μικρό σχόλιο για Πάφο) έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που θα παίξουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει πίσω να μας περιμένει. Νομίζω θα βγουν και αυτοί μπροστά για να κερδίσουν το παιχνίδι, ειδικά αφού παίζουν στην έδρα τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά περιμένω ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό συγκριτικά με τα προηγούμενα. Εμείς φυσικά δεν θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι», επεσήμανε ο Βάσκος τεχνικός μέσω της Cosmote, ενώ τόνισε ότι Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ είναι καλά.

