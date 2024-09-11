Τον ήθελε απεγνωσμένα, προσπάθησε αμέτρητες φορές να τον αποκτήσει μέσα στο καλοκαίρι, αλλά έβρισκε την πόρτα κλειστή.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμεινε με την… όρεξη για τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον μπορεί να θαυμάζει τα αριστουργήματά του από μακριά.

Όπως και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι δεν διστάζουν να αποθεώσουν τον Έλληνα επιθετικό με την πρώτη ευκαιρία. Αφορμή αυτήν τη φορά πήραν από το εκπληκτικό τέρμα που πέτυχε ο φορ του Παναθηναϊκού απέναντι στην Ιρλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής μας.

Η A Bola έχει πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της τον Φώτη Ιωαννίδη με τίτλο: «Για γκολ σαν και αυτά τον ήθελε η Σπόρτινγκ». Ο Ιωαννίδης έχει πλέον 3 γκολ σε 2 αγώνες στο Nations League και είναι εκ των πρώτων σκόρερ της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.