Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε προβληματικός σε άμυνα και επίθεση στο Βελιγράδι, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 87-73 από τον Ερυθρό Αστέρα, για τη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, μην έχοντας διαθέσιμους τους Φαλ, Ράιτ, Έβανς και τον νεοαποκτηθέντα Μένσα, ενώ ο Γιάννης Σφαιρόπουλος επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους ΜακΙντάιρ, Λάζιτς, Μίτροβιτς, Κάλινιτς και Ντόμπριτς, μην έχοντας στη διάθεσή του Μπολομπόι, Πετρούσεφ, Μπράουν και Τεόντοσιτς.

Ο Ολυμπιακός μπήκε αρκετά συγκεντρωμένος στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-2 χάρη σε καλάθια από Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Φουρνιέ, όμως ξεκίνησε με 0/5 τρίποντα και ο Ερυθρός Αστέρας δεν άργησε να βρει απάντηση, φτιάχνοντας σερί 9-0 με μπροστάρη τον Κάλινιτς και περνώντας μπροστά με 11-6. Με συνεχόμενα τρίποντα από Βιλντόσα και ΜακΚίσικ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 13-11, ενώ μετά από διαδοχικές καλές άμυνες ο Γκος «χτύπησε» στον αιφνιδιασμό, για το 11-15! Ωστόσο, λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου δήλωσε «παρών» ο Νέντοβιτς, ο οποίος με δύο τρίποντά του διαμόρφωσε το 19-17, ενώ οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο όντας άστοχοι από μακριά (2/10 τρίποντα).

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Μιλουτίνοφ στον πάγκο και με τους Γκος, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Πίτερς και Παπανικολάου στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός των Πειραιωτών σκόραρε για το 21-23, αλλά ο Μίτροβιτς προσέφερε λύσεις επιθετικά στον Αστέρα, βάζοντας συνεχόμενους πόντους για το 26-23, πριν ο Ντος Σάντος ευστοχήσει σε τρίποντο για το 29-23. Ντόρσεϊ και Γκος απάντησαν, μειώνοντας σε 29-28, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε να δυσκολεύεται στις επιθέσεις του, έκανε συνεχόμενα λάθη και επέτρεψε στον Αστέρα να παραμείνει μπροστά με 33-28. Ο Βεζένκοφ βρήκε ρυθμό, έδωσε λύσεις στην επίθεση των Πειραιωτών και μείωσε σε 35-34, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Αστέρα να έχει το ελάχιστο προβάδισμα (39-38) και με τον Ολυμπιακό να σουτάρει 3/13 τρίποντα, έχοντας παράλληλα 9 ασίστ για 8 λάθη.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πολύ νωθρός και απρόσεκτος, κάνοντας τρία γρήγορα λάθη στις επιθέσεις του και μένοντας χωρίς πόντο για 3,5 λεπτά, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα στον Αστέρα να προηγηθεί για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (50-38) με σερί του 11-0. Ο Μιλουτίνοφ «έσπασε το ρόδι» για τον Ολυμπιακό στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας σε 50-42, αλλά ο Αστέρας επανήλθε στο +12 (54-42), πριν οι Βεζένκοφ, Βιλντόσα και ΜακΚίσικ βάλουν συνεχόμενα τρίποντα-ανάσες για τον Ολυμπιακό, μειώνοντας σε 58-51. Ο Κάλινιτς απάντησε άμεσα, επαναφέροντας το διψήφιο προβάδισμα των γηπεδούχων (61-51), ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Αστέρα να έχει επικρατήσει με επί μέρους σκορ 28-15, εκτοξεύοντας την υπέρ του διαφορά στο +14 (67-53).

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μην διορθώνεται και να κάνει δύο διαδοχικά λάθη φτάνοντας τα 16 συνολικά, ενώ ο Νταβιντόβατς έβαλε 8 πόντους στα πρώτα λεπτά της περιόδου, διατηρώντας τον Ερυθρό Αστέρα στο +13 (75-62).

Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο ιδιο τέμπο, με συνέπεια την ήττα των «ερυθρόλευκων» με 87-73.



Τα δεκάλεπτα: 19-17, 39-38, 67-53, 87-73

