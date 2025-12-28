Λογαριασμός
Επέστρεψε και τους… ξεκόλλησε ο Αντετοκούνμπο – Οι Μπακς έβαλαν τέλος στο σερί των Μπουλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε μετά από οκτώ ματς και με 29 πόντους οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Μπουλς

Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ιδανική επιστροφή στη δράση, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 112-103 επί των Μπουλς, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί πέντε αγώνων των γηπεδούχων.

Ο δις MVP αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τις 3 Δεκεμβρίου, ξεπερνώντας τον τραυματισμό στη γάμπα, και σε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, δείχνοντας από νωρίς ότι η απουσία του δεν επηρέασε τον αγωνιστικό του ρυθμό. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καθοριστικός, με 15 πόντους και 7/9 σουτ, βοηθώντας τους Μπακς να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 54-50.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των συμπαικτών του, με τον Ράιαν Ρόλινς να σημειώνει 20 πόντους και τον Μπόμπι Πόρτις να προσθέτει 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στο κρίσιμο σημείο του αγώνα, όταν το σκορ ήταν 95-94 υπέρ του Μιλγουόκι, δύο διαδοχικά τρίποντα των Ρόλινς και Έι Τζέι Γκριν «έχτισαν» ένα σερί 8-0 που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Για τους Μπουλς, ο Νίκολα Βούτσεβιτς και ο Κόμπι Γουάιτ είχαν από 16 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντι πρόσθεσε 13, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν τη διακοπή του σερί τους.

Η παρουσία του Αντετοκούνμπο αποδείχθηκε ξανά κομβική, καθώς οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-8 με τον Έλληνα σούπερ σταρ στη σύνθεσή τους, την ώρα που χωρίς εκείνον μετρούν μόλις 3 νίκες σε 14 παιχνίδια.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Κινγκς-Μάβερικς 113-107

Πέλικανς-Σανς 114-123

Μάτζικ-Νάγκετς 127-126

Χοκς-Νικς 125-128

Μπουλς-Μπακς 103-112

Ρόκετς-Καβαλίερς 117-100

Χιτ-Πέισερς 142-116

Τίμπεργουλβς-Νετς 107-123

Σπερς-Τζαζ 114-127

