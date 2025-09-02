Την επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε με εντυπωσιακό τρόπο προαναγγέλει ο Ολυμπιακός. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε μια ανάρτηση με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να εμφανίζεται ντυμένος λιοντάρι, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα «Guess who's back».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους φίλους του Ολυμπιακού, που αντέδρασαν άμεσα με εκατοντάδες σχόλια και χιλιάδες αντιδράσεις, επιβεβαιώνοντας τη δημοφιλία του Ποντένσε και τη δίψα για την επιστροφή του στην ομάδα.

Η δημιουργική καμπάνια του συλλόγου στα social media έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στην ανακοίνωση, με το λιοντάρι να συμβολίζει τη δύναμη και το πάθος που περιμένουν οι «ερυθρόλευκοι» να πάρουν ξανά από τον 29χρονο άσο.

