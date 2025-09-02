«58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”»: Διοργανωτές και ιστιοπλόοι ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη χρονιά

Με μία ωραία τελετή, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ολοκληρώθηκε ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”». Ο ιστορικός όμιλος άνοιξε, για δεύτερη φορά μέσα στον 21ο αιώνα, τους πανέμορφους κήπους του και, με θέα τη θάλασσα, διοργανωτές και αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να σχεδιάσουν την επόμενη διοργάνωση, η οποία, όπως υποσχέθηκαν, θα είναι ακόμα καλύτερη.

Οι ιστιοπλόοι, για ακόμα μία φορά, αναφέρθηκαν στη φιλοξενία των κατοίκων της Άνδρου αλλά και στις ωραίες στιγμές που πέρασαν κάνοντας ιστιοπλοΐα στις, γεμάτες αγωνιστικές προκλήσεις, ιστιοδρομίες.

«Θέλω να σας υποσχεθώ ότι εάν η φετινή διοργάνωση ήταν καλή, του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα δείτε τι σημαίνει καλύτερη. Ο Αγώνας έγινε 58 ετών αλλά, στα τελευταία χρόνια, έχουμε την ευκαιρία με έναν εξαιρετικό συνεργάτη που καινοτομεί και αυτός στην καθημερινότητά του, την Eurobank, να τολμήσουμε κάτι καινούριο. Να τολμήσουμε να ανοίξουμε έναν αγώνα στα δύο και να ενώσουμε δύο άκρες του Αιγαίου, δύο νησιά με σπουδαία ναυτική ιστορία: τη Χίο με την Άνδρο. Τα ενώσαμε με το κέντρο της ιστιοπλοΐας που είναι ο Φαληρικός Όρμος δίνοντας, με αυτόν τον τρόπο, μία νέα πνοή στον αγώνα», δήλωσε ο έφορος ναυταθλητισμού του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος Στρατής Ανδρεάδης.

Η φιλοξενία των κατοίκων της Άνδρου αποτελεί ένα από τα συστατικά επιτυχίας της διοργάνωσης. Όλοι οι αγωνιζόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στον «58ο Eurobank Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”». Σας υποσχόμαστε ότι κάθε χρονιά ο αγώνας θα είναι και καλύτερος. Σας περιμένουμε του χρόνου και με άλλες πιο πρωτότυπες ιδέες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης.

Φωτογράφος: Νίκος Αλευρομύτης

Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε ορόσημο για την ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας καθώς για πρώτη φορά, η Eurobank έγινε naming partner του Αγώνα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολυετή της σχέση με την ελληνική ιστιοπλοΐα και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να στηρίζει αθλητικές δράσεις με διαχρονική αξία και διεθνή απήχηση. «Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά τον Αγώνα, έναν θεσμό με μακρά ιστορία και υψηλό συμβολισμό για το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Φέτος, ο 58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής” φέρει και το όνομά μας, σηματοδοτώντας την ενίσχυση των δεσμών μας με το άθλημα και τις αξίες του. Όπως οι ιστιοπλόοι ανταποκρίνονται με στρατηγική και τεχνογνωσία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, έτσι και στο Group Private Banking της Eurobank στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας με συνέπεια, εμπειρία και προσαρμοστικότητα. Αυτό το κοινό αξιακό υπόβαθρο μας συνδέει διαχρονικά και με δύο σπουδαίους αθλητές που στηρίζουμε σταθερά: τους Ολυμπιονίκες Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή. Με το σκάφος Velos, το πλήρωμά του και Μεγάλο Χορηγό το Group Private Banking, διακρίνονται εντός και εκτός αγωνιστικού στίβου, εκπροσωπώντας τη χώρα και υπηρετώντας τις αρχές της επιμονής και αριστείας που μοιραζόμαστε», τόνισε ο Γεώργιος Ερτζάν, Επικεφαλής Group Private Banking της Eurobank.

Ο «58ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου “Ι. Β. Γουλανδρής”» αποτελεί μία συνδιοργάνωση του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος και του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Η Eurobank, πλέον ως naming partner, με το Group Private Banking της Χρυσό Χορηγό του Αγώνα για 8η συνεχή χρονιά, συνεχίζει, στηρίζοντας αθλητές και διοργανώσεις, να ενισχύει ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την ιστιοπλοΐα, οι αξίες της οποίας αντανακλούν και τις αξίες του Private Banking: συντονισμό, διορατικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Η πολυετής σχέση που έχει αναπτύξει η Eurobank με τη Διοργάνωση, προσομοιάζει τις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιεργεί με τους Private Banking πελάτες της, σε Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Λονδίνο.

Φωτογράφος: Νίκος Αλευρομύτης

Χορηγοί της διοργάνωσης: Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από ένα ισχυρό χορηγικό σχήμα, με συνεργάτες που μοιράζονται το όραμα της αριστείας, της ναυτοσύνης και της πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας.

Χρυσός Χορηγός | Eurobank Group Private Banking

Ασημένιος Χορηγός | Von Poll

Χορηγοί | Papaphilipou, Alina Polemis, ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ, Leonidas Vrodissis, KOURTESIS WINERY, ΝΙΟ

Υποστηρικτές | OIKOGENEIA STΑΜΑΤΙΑDIS , DIMITRIS KONDYLIS, NHSSOS BEER , ZARBIS, SYMBEEOSIS , Andros Riva rentals, Hut Creative Studio, ANDROP, ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, ΚΑΊΡΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ , ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ , DEL ARTE ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΟΝΙ ΑΝΔΡΟΥ

Ταξιδιωτικοί Χορηγοί | GOLDEN STAR FERRIES, FAST FERRIES

Χορηγοί Επικοινωνίας | ΣΚΑΪ, ΑΝΔΡΙΑΚΗ PRESS, ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ, ANDROS LIVADIA, ΕΥ ΑΝΔΡΟΣ, ΕΝ ΑΝΔΡΩ, ΑΣΤΕΡΑΣ RADIO.

Πηγή: skai.gr

