Μανόλο Χιμένεθ, η επιστροφή!
Όπως αποκάλυψε ο Μπάμπης Χριστόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Άρης βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον 61χρονο τεχνικό!
Ο Ισπανός κόουτς επιστρέφει στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, αλλά αυτήν τη φορά… αλλάζει σελίδα: Για πρώτη φορά δεν θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ, αλλά σε εκείνον των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης!
Πηγή: sport-fm.gr
