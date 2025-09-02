Μανόλο Χιμένεθ, η επιστροφή!

Όπως αποκάλυψε ο Μπάμπης Χριστόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Άρης βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον 61χρονο τεχνικό!

Ο Ισπανός κόουτς επιστρέφει στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, αλλά αυτήν τη φορά… αλλάζει σελίδα: Για πρώτη φορά δεν θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ, αλλά σε εκείνον των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης!

