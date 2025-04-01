Με ψυχραιμία αντιμετώπισε ο Μάριος Ηλιόπουλος την απρόσμενη (όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι) ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ.

Μιλώντας με συνεργάτες του, ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» αναγνώρισε ότι άπαντες οφείλουν μια συγγνώμη στον κόσμο και έδωσε μήνυμα ανασύνταξης για τη συνέχεια.

Πέρα απ’ αυτό όμως, συζήτησε και με τον ίδιο τον Ματίας Αλμέιδα μετά τη λήξη του αγώνα στην OPAP Arena. Βρέθηκε λοιπόν στα αποδυτήρια, ώστε να μιλήσει με τον Αργεντινό τεχνικό και άλλα στελέχη της ομάδας για το τι πήγε στραβά και η ομάδα έχασε ένα παιχνίδι που ήλεγχε απόλυτα.

