Η βιντεο-κλήση όλο χαμόγελα ανάμεσα σε Σιώπη και Κωνσταντέλια

Πολλά και από πολλούς ειπώθηκαν και γράφτηκαν μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ένα μαρκάρισμα του Μανώλη Σιώπη στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο διεθνής μέσος των «πράσινων» στοχοποιήθηκε ως… «βρώμικος» παίκτης, κάτι που επ’ ουδενί δεν έχει δείξει στην πολυετή καριέρα του. Άλλωστε ήταν ο πρώτος που έσπευσε πάνω από τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ μετά από τη συγκεκριμένη φάση για να βεβαιωθεί πως είναι καλά.

Η σχέση των δύο παικτών παραμένει εξαιρετική, όπως πιστοποιήθηκε και από την βιντεοκλήση που έκαναν, με τη συμμετοχή και των Λάζαρου Ρότα και Χρήστου Ζαφείρη. Ο Σιώπης, που είναι μαζί με τους δύο τελευταίους στην αποστολή της Εθνικής ομάδας για τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία, ανέβασε το σχετικό φωτογραφικό απόσπασμα, όπου χαμογελούν τόσο αυτός όσο και ο «Ντέλιας», ο οποίος έμεινε εκτός λόγω θλάσης. Γιατί το κλίμα στην Εθνική ομάδα και οι σχέσεις που έχουν «σφυρηλατήσει» εδώ και χρόνια αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να χαλάσουν ούτε από ένα ατυχές φάουλ, ούτε από… καλοθελητές και «μικροπολιτικές».

Δείτε το φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη βιντεο-κλήση που ανέβασε ο Σιώπης σε story στο Instagram

