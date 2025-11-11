Περισσότεροι από 1.000 παίκτες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από την τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου σε ένα σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που συνεχώς διευρύνεται, μεταξύ των οποίων και ο αμυντικός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Ερέν Ελμαλί, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο Champions League με τη Γαλατασαράι αυτή τη σεζόν.

Ο Eλμαλί αποσύρθηκε από την τουρκική ομάδα που προετοιμαζόταν να παίξει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Ισπανίας και της Βουλγαρίας, σημειώνει το Associated Press.

Ο 25χρονος Eλμαλί, ο οποίος εντάχθηκε φέτος στη Γαλατασαράι, δημοσίευσε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Instagram ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια είχε στοιχηματίσει σε έναν αγώνα στον οποίο δεν συμμετείχε η δική του ομάδα.

Ο Ελμαλί και ο συμπαίκτης του στη Γαλατασαράι, Mετεχάν Μπαλτατσί, είναι μεταξύ των 1.024 παικτών που περιλαμβάνονται σε μια λίστα που δημοσίευσε τη Δευτέρα η τουρκική ομοσπονδία και οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην πειθαρχική επιτροπή.

Η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι οι αγώνες της τρίτης και τέταρτης κατηγορίας θα ανασταλούν για δύο εβδομάδες, αλλά οι αγώνες της Super League -με πρωτοπόρο την πρωταθλήτρια Γαλατασαράι- και της δεύτερης κατηγορίας θα συνεχιστούν.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο έχει συγκλονιστεί από τις έρευνες για παράνομο στοιχηματισμό διαιτητών και παικτών, σε αγώνες, κάτι που απαγορεύεται από τη FIFA.

Περισσότεροι από 150 διαιτητές φέρονται να έχουν στοιχηματίσει σε αγώνες, μεταξύ των οποίων επτά που έχουν εγκριθεί για να διαιτητεύουν αγώνες κορυφαίου επιπέδου και 15 βοηθοί κορυφαίου επιπέδου.

Ο πρόεδρος της Εγιούπσπορ και ο πρώην ιδιοκτήτης του Kασίμπασα έχουν εμπλακεί και ανακριθεί.

«Καθήκον μας είναι να αναδείξουμε το τουρκικό ποδόσφαιρο στη θέση που του αξίζει και να το καθαρίσουμε από κάθε ακαθαρσία», δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας İbrahim Hacıosmanoğlu σε συνέντευξη Τύπου πριν από δύο εβδομάδες.

Το τουρκικό ποδόσφαιρο έχει γνωρίσει άνθιση τα τελευταία χρόνια.

Η χώρα θα συνδιοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών του 2032 με την Ιταλία, η εθνική ομάδα έφτασε στους προημιτελικούς του Euro 2024 και η Κωνσταντινούπολη έχει επιλεγεί από την UEFA για να φιλοξενήσει αρκετούς τελικούς σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

