Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε πως ο Κίναν Έβανς θα είναι στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ζαλγκίρις, λόγω του τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα. Ωστόσο η συμμετοχή του θα κριθεί ανάλογα με τις συνθήκες της αναμέτρησης. Παράλληλα αναφέρθηκε στον… παλιόφιλο Μόουζες Ράιτ.



Αναλυτικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για:

-το ματς με την Ζαλγκίρις: «Σίγουρα να περιμένετε ένα παιχνίδι που θα πάει σε πολλές επαφές, θα έχει physicality. Έτσι θα είναι το παιχνίδι γιατί έτσι επιβάλλει να παίξεις. Αν δεν ακολουθήσεις αυτό, θα έχεις πρόβλημα».



-τη συμμετοχή του Έβανς: «Δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Προμηθέα και την ερχόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague αλλά ατυχώς για μας ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα και είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα. Αναλόγως το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας».



-τη φετινή παρουσία του Μόουζες Ράιτ που επιστρέφει ως αντίπαλο: «Περίμενα πως θα πάει καλά, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Έχει πολύ καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ πέρα τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, χαιρόμαστε πολύ παίζει καλά εκεί».



-τον Φρανσίσκο που είναι ο ηγέτης της Ζαλγκίρις: «Έχει μεγάλη επίδραση. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με μεγάλη ταχύτητα, παίζει με αυτοπεποίθηση. Θέλει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συστηματικός και συνεπής. Ακόμα και αν βρει τις φάσεις και σκοράρει πρέπει να συνεχίσεις να εφαρμόζεις το πλάνο. Προφανώς στις μεγάλες νίκες που έκαναν είχε σημαντική επιρροή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.