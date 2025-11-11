Πρόβλημα με Κυριακόπουλο στον Παναθηναϊκό: Οστικό οίδημα στον αστράγαλο

Με άσχημα νέα ξεκίνησε η εβδομάδα στον Παναθηναϊκό. Μετά το ρεπό της Δευτέρας, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις Κορωπί, όπου έδωσε το «παρών» και ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης. Στη σημερινή προπόνηση ωστόσο, οι εξελίξεις δεν ήταν καλές, αφού από το ιατρικό δελτίο προέκυψε πως ο Γιώργος Κυριακόπουλος, έχει υποστεί οστικό οίδημα στον αστράγαλο, το οποίο και αποκόμισε από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Επιπλέον θεραπεία ακολούθησε και ο Γιάννης Κώτσιρας, που ταλαιπωρείται από μια θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος στην επανέναρξη.



Σημειώνεται ότι απόντες από το «Γεώργιος Καλαφάτης» ήταν οι διεθνείς, Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι, ενώ οι Σίριλ Ντέσερες, Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.



Το σχετικό δελτίο Τύπου:



«Την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης». Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του νέου αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, Στέφανου Κοτσόλη.



Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, αφού όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι.



Θεραπεία ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος (η διάγνωση έδειξε οστικό οίδημα στον αστράγαλο), Κώτσιρας (θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο), ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.