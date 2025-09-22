Η Κόμο θα δωρίσει όλα τα έσοδα από τον αγώνα Κυπέλλου Ιταλίας της Τετάρτης (24/9) με τη Σασουόλο για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, μετά τις ζημιές που υπέστη η πόλη από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδη βροχή στη Βόρεια Ιταλία το βράδυ της Κυριακής (21/9), όπως δήλωσε τη Δευτέρα (22/9) ο προπονητής της ομάδας Σεσκ Φάμπρεγας.

Το κέντρο της Κόμο επλήγη σοβαρά, καθώς η λίμνη υπερχείλισε μετά την έντονη βροχόπτωση, με τα νερά να περνούν μέσα από τους δρόμους της πόλης, να βυθίζουν μερικώς αυτοκίνητα και να προκαλούν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Ο σύλλογος θα δωρίσει όλα τα έσοδα από τον αγώνα Κυπέλλου Ιταλίας με τη Σασουόλο για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο Φάμπρεγας σε ανάρτησή του στο Instagram, αναφερόμενος στον αγώνα του δεύτερου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων της Serie A.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους στην Κόμο σήμερα. Το να βλέπω τη πανέμορφη λίμνη μας να πλημμυρίζει και τις ζημιές που έχει προκαλέσει είναι συνταρακτικό», πρόσθεσε.

«Η Κόμο είναι κάτι περισσότερο από μια πόλη για μένα, είναι σπίτι, είναι οικογένεια, είναι κοινότητα. Σε όλους τους ανθρώπους, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι», τόνισε ο Φάμπρεγας.

Ο πρώην μέσος της Εθνικής Ισπανίας ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στην Κόμο το 2023, με τον σύλλογο τότε στη Serie B, και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα εκεί, συμβάλλοντας στην άνοδο της ομάδας ως βοηθός προπονητή, πριν αναλάβει ως πρώτος τεχνικός την περασμένη σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

