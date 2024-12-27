Γιαμάλ: «Όλα άλλαξαν στο Euro, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι χαρούμενος»

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι χαρούμενος και να διασκεδάζεις, να μην σκέφτεσαι τίποτα και απλά να παίζεις ποδόσφαιρο».

Λόγια του Λαμίν Γιαμάλ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «Sport».

«Το στυλ παιχνιδιού είναι αυτό που καθορίζει περισσότερο έναν παίκτη. Αν είναι χαρούμενος άνθρωπος, οι άνθρωποι στο γήπεδο θα σε βλέπουν ως κάποιον που διασκεδάζει με την μπάλα», συνέχισε.

Γεννημένος στις 13 Ιουλίου 2007 δεν κοιτάζει πολύ μπροστά και προτιμά να εστιάζει στο «εδώ και τώρα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι έχει κάνει ένα όνειρο πραγματικότητα:

«Αυτό που ονειρεύεται κανείς είναι να παίξει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να δει τους φιλάθλους. με τις φανέλες τους και να γιορτάζουν», είπε.

Όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι στη Γερμανία. Ένα θεμελιώδες σταυροδρόμι για τον Λαμίν Γιαμάλ:

«Υπήρξε μια πολύ σημαντική στιγμή, ο αγώνας με τη Βραζιλία προκάλεσε ένα σημαντικό "μπουμ", αλλά. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όλα άλλαξαν», παραδέχτηκε και πρόσθεσε:

«Όταν πήγα διακοπές παρατήρησα ότι δεν ήταν πια το ίδιο, ότι με θεωρούσαν παίκτη της νέας γενιάς. Σε όλους αρέσει να αναγνωρίζονται για τη δουλειά τους. Είμαι πολύ χαρούμενος. Σιγά σιγά μεγάλωσα, εστιάζοντας περισσότερο στην άμυνα και στο να βοηθήσω την ομάδα. Είναι θέμα αλλαγής νοοτροπίας και να δίνεις τα πάντα στην άμυνα.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

